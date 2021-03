Ex Ilva: il sindaco di Novi Cabella ha scritto a Mario Draghi

Novi Ligure – Sulla intricata questione Ilva è intervenuto anche il Comune di Novi che ha scritto a Mario Draghi per richiedere un intervento risolutivo sulla vicenda ArcelorMittal. Il sindaco Gian Paolo Cabella ha inviato martedì una lettera al Presidente del Consiglio.

“Nell’esprimere tutta la solidarietà nei confronti dei lavoratori dello stabilimento Ilva, mi unisco alle loro richieste auspicando un suo intervento diretto tra i vertici aziendali e Invitalia – si legge nella lettera – Il fine è ovviamente quello di giungere alla positiva conclusione di una vertenza che sembrava ormai superata, dopo le ultime iniziative del Governo”.

Nella lettera Cabella ha posto l’accento sul modesto impatto ambientale causato dal sito locale., sottolineando che “lo stabilimento di Novi Ligure, impiegando lavorazioni a freddo, non produce alcun tipo di inquinamento. La presenza di un impianto di tal genere comporta innegabili vantaggi nel tessuto sociale della città e del circondario”. Intanto crescono le preoccupazioni in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato del 13 maggio in merito al ricorso di ArcelorMittal contro la sentenza del Tar di Lecce che chiedeva lo spegnimento degli impianti dell’area a caldo di Taranto. Un verdetto che potrà dire molto sul futuro del colosso dell’acciaio in Italia.

“La nostra paura è che da qui ad allora si possa vivere una situazione di stallo – spiega Federico Porrata, delegato rsu Fiom-Cgil – le segreterie nazionali stanno continuando a chiedere incontri ad azienda e governo. C’è grande incertezza. Lo Stato sarebbe dovuto subentrare oltre un mese fa, ma ora temporeggia. Quei famosi 400 milioni che dovevano rappresentare una boccata d’ossigeno per il settore sono al momento sospesi”.