Ottiglio – Sabato scorso i Carabinieri di Casale sono intervenuti al campo sportivo di Ottiglio dove 12 persone si erano radunate, molto probabilmente per una partitella tra amici, non curanti delle norme anti-Covid. Gli uomini della Benemerita, avvertiti dell’assembramento in atto, sono giunti sul posto dove hanno identificato tutti i presenti che sono stati anche sanzionati.