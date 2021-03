Pallavolo femminile serie B1: Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme di nuovo in campo, sabato impegno esterno contro il Nottolini Volley Toscanagarden

Acqui Terme – Dopo un lungo stop dovuto a cause di forza maggiore, l’Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme torna in campo. Sabato 27 marzo sarà disputata quella che sarebbe dovuta essere la decima e ultima gara della prima fase del campionato di serie B1 di pallavolo femminile, mentre, in pratica, per le ragazze guidate da Ivano Marenco, sarà la terza. Lo stop dovuto ad una serie di positività al Covid-19, infatti, è arrivato dopo sole due gare (entrambe perse 3/1) disputate contro Olympia Voltri in casa il 23 gennaio e Castelfranco di Pisa in trasferta il 30 gennaio. Dopo due mesi, la squadra scenderà nuovamente in campo. L’appuntamento è alle 19 a Capannori, provincia di Lucca, contro Toscanagarden Nottolini, che dovrebbe trasmettere l’incontro in diretta streaming. Da qualche giorno, dopo il periodo di quarantena, i test medici richiesti dai protocolli e dopo aver risolto tutti gli aspetti burocratici, il team termale ha ripreso regolarmente gli allenamenti in vista di una partita tutt’altro che facile. Nottolini, infatti, è terza in classifica a soli due punti dalla capolista Olympia Voltri. Al secondo posto, con 16 punti, invece c’è Castelfranco. Le altre due formazioni del mini girone A2 sono ben distaccate: Empoli a 7 punti, mentre Quarrata è a 5. Quest’ultima, data tra le favorite all’inizio, ha cominciato a macinare punti solo nelle ultime due gare.

Per quanto riguarda le sette gare da recuperare, il programma è in fase di definizione da parte della FIPAV. Quello che è certo è che per Arredo Frigo Valnegri sarà un tour de force.