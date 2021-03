Rifiuti abbandonati abusivamente nella discarica di Borgo San Martino: due denunce

Borgo San Martino – Due operai di 45 e 27 anni sono stati denunciati dai Carabinieri di Casale Monferrato per invasione di terreni e abbandono di rifiuti. A inizio febbraio i militari erano interventi insieme ai Vigili del Fuoco per l’incendio di un furgone di una ditta multiservizi che i due uomini avevano utilizzato per caricare rifiuti industriali e dirigersi nell’area della discarica comunale di Borgo San Martino. Spente le fiamme, i Carabinieri hanno poi scoperto che i due operai, già noti alle forze dell’ordine, erano entrati nella discarica, chiusa da tempo e interdetta al pubblico, per sbarazzarsi dei rifiuti e hanno così fatto scattare la denuncia.