Scovato dalla Municipale il pirata della strada che in moto a Tortona aveva provocato un incidente ed era poi fuggito

Tortona – Era rimasto coinvolto, con la sua moto, in un incidente e, nonostante le ferite riportate e i danni causati, era poi scappato a piedi.

Il fatto era successo a Tortona lo scorso primo marzo. Mentre stava percorrendo Corso Don Orione in direzione del Santuario, il centauro ha prima sorpassato i veicoli incolonnati poi, all’altezza dell’incrocio con via Generale Ferrari, non si è accorto della svolta a sinistra di una Fiat “Punto” finendo per centrarla e terminare la corsa contro una Suzuki “Ignis” ferma in sosta. Dopo l’impatto, l’uomo era fuggito. Sul posto era intervenuta la Polizia Locale che aveva verificato le condizioni delle persone coinvolte per poi cominciare a raccogliere dati per risalire al pirata della strada. Tramite il numero di telaio del veicolo, i vigili hanno trovato l’intestatario, residente nel Torinese, che ha raccontato di aver venduto la moto nell’estate 2020 a una persona residente nell’Alessandrino, della quale non aveva conservato i contatti. L’ex proprietario ricordava però che la moto era stata prelevata a Orbassano con un furgone Doblò blu. Aveva inoltre conservato targa e documento di circolazione della moto dal momento che la trattativa era stata conclusa per il solo utilizzo su pista.

Le indagini, a quel punto, hanno riguardato gommisti della zona e il Doblò blu. La Polizia Municipale è così riuscita a risalire al tecnico che aveva sostituito le gomme. Il cambio era stato eseguito poco prima dell’incidente con pagamento non tracciabile.

Ulteriori indagini hanno poi permesso di rintracciare il pirata della strada. I danneggiati potranno così farsi risarcire.