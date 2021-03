Ciclismo: domenica si corre il Gran Premio “Città di Valenza”

Valenza – Il ciclismo torna ancora in provincia di Alessandria. Domenica 28 aprile si correrà il Gran Premio “Città di Valenza”, kermesse organizzata dal Velo Club Novarese con il supporto tecnico della Lan Service-Granmonferrato-Zheroquadro di Casale, che si correrà su un circuito di 11 chilometri che dovrà essere ripetuto tredici volte, per complessivi 143 chilometri. Ritrovo dalle 10 al Bike Fun di via Tortona 26, mentre il via ufficiale sarà dato alle 13 da Strada Pontecurone. Tredici tornate che comprenderanno Valenza-frazione Pellizzari-Pecetto-strada Citerna-via Cellini, al termine delle quali i corridori abbandoneranno il circuito e, percorrendo la circonvallazione Ovest e viale Santuario, andranno a disputare la volata finale in via Noce, dove sarà posizionato l’arrivo.

A darsi battaglia saranno le più agguerrite squadre dilettantistiche della penisola, comprese alcune formazioni Continental, che possono indifferentemente gareggiare con i dilettanti e, su invito, nelle gare professionistiche di seconda e terza fascia. A Valenza sarà presente anche Simone Piccolo della Viris Vigevano, il vincitore del Gran Premio di Fubine “La porta del Monferrato”, che vorrà certamente ripetersi.

Ma nella sfida valenzana cercheranno di farsi onore anche le due squadre dilettantistiche della provincia: la Lan Service-Granmonferrato di Casale e la Overall – Tre Colli di Novi Ligure.

Il team casalese proporrà Alessio Palma, Luca Cavallo, Edordo Coari, Riccardo Moro, Stefano Rizza, Tommaso Rosa e Mattia Oppici, mentre la Overall di Novi si affiderà a Francesco Baldi, Luca Cibrario, Leonardo Giani, Matteo Niccoli, Davide Facchini e Alessandro Minguzzi.

In particolare Rizza e Minguzzi vorranno ben figurare dato che entrambi abitano a Pecetto di Valenza ed è quindi facile prevedere che domenica ce la metteranno tutta per vincere.