Motonautica: il pilota casalese Paolo Longhi premiato con la medaglia di bronzo al valore atletico

Casale Monferrato – Importante riconoscimento per Paolo Longhi, driver casalese campione di Formula 2 Motonautica e dal 2019 portacolori del team tedesco Rowe Power Boat Formula 2. Il pilota monferrino, nei giorni scorsi, è stato premiato con la medaglia di bronzo al valore atletico, assegnata dal Coni, per i risultati agonistici conseguiti nel 2019.

La lettera con l’importante riconoscimento, a firma del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano Giovanni Malagò, è arrivata nei giorni scorsi. L’onorificenza sarà consegnata a Longhi in una cerimonia che sarà organizzata non appena sarà possibile dal comitato territoriale del Coni.