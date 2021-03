Processo di Quargnento dei reati meno gravi: Giovanni Vincenti condannato in Appello a quattro anni e sei mesi anche per calunnia

Torino – La Corte d’Appello di Torino ha condannato stamane Giovanni Vincenti a quattro anni e sei mesi di reclusione per i reati di crollo della cascina, truffa all’assicurazione, lesioni nei confronti dei tre soccorritori feriti nell’ambito della tragedia di Quargnento, in cui morirono i tre Vigili del Fuoco Antonino Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches. In primo grado Vincenti era stato condannato a quattro anni: i sei mesi in più sono dovuti al fatto che è stata riconosciuta la calunnia nei confronti di un vicino di casa, Giacinto Valinotto. Per quanto riguarda la moglie, Antonella Patrucco, è stata confermata la condanna in primo grado a quattro anni di reclusione. Questo filone del processo riguarda solo i tre reati di crollo della cascina, truffa all’assicurazione e lesioni nei confronti dei tre soccorritori: per il reato più grave di omicidio dei tre Vigili del Fuoco la coppia è stata condannata in primo grado a trent’anni di reclusione.