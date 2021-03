Serie D: casi Covid nel gruppo squadra, l’Hsl Derthona rinvia la sfida con la Sanremese

Tortona – Si allargano i casi Covid in casa Hsl Derthona. Oltre all’allenatore Giovanni Zichella, risultato positivo la settimana scorsa, i tamponi effettuati in questi giorni hanno evidenziato altri casi nel gruppo squadra bianconero. La società ha così chiesto il rinvio della gara con la Sanremese, in calendario domenica 28 aprile al “Coppi”e spostata a data da destinarsi. La situazione, di cui è a conoscenza anche l’Asl, mette a rischio pure la disputa del derby con il Casale che si dovrebbe tenere giovedì 1° aprile al “Palli”. Anche i Nerostellati salteranno il turno di domenica 28, ma su richiesta del Varese che ha dei positivi in rosa. In tutta la serie D sono quasi 90 le gare non disputate, che dovranno essere giocate entro gli inizi di giugno. Il Comitato interregionale potrebbe, comunque, anche decidere uno slittamento e quindi il campionato potrebbe terminare più tardi.