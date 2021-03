Serie D: rinviato causa Covid anche il derby Casale-Derthona in programma il 1° aprile

Casale Monferrato – Niente derby, giovedì 1 aprile, tra Casale e Derthona. La motivazione è le presenza di giocatori positivi al Covid nelle file della squadra tortonese. In tarda mattinata infatti il Dipartimento Interregionale, su richiesta della HSL Derthona, preso atto della documentazione allegata proveniente da struttura sanitaria e tenuto conto del protocollo predisposto dall’Asl competente in materia di emergenza Covid-19, ha disposto il rinvio della gara. Le due formazioni calcistiche della provincia alessandrina, che militano in serie D, già domenica hanno dovuto rinviare i rispettivi match: il Casale contro il Varese, per giocatori positivi nella formazione lombarda, e il Derthona contro la Sanremese, per giocatori positivi all’interno della propria rosa.

Le due squadre torneranno in campo, a questo punto, l’11 aprile. Il Casale sfiderà fuori casa il Sestri Levante mentre il Derthona riceverà la visita dell’Arconatese.