Acqui Terme – In vista della ripresa dei campionati di Eccellenza, l’Acqui piazza un paio di innesti in squadra. È ufficiale, infatti, l’acquisto di Matteo Guazzo (foto in alto), trentottenne attaccante con una lunga carriera tra i professionisti, che torna nelle file dei Bianchi dopo quasi 20 anni e che in carriera ha vestito le maglie di Varese, Como, Taranto, Salernitana, Virtus Entella, Alessandria e Parma, e del difensore Tommaso Verdese, 22 anni, ex Alessandria, Biellese e Tuttocuoio.