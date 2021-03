Crisi Cerutti: Il Pd e i sindacati, come al solito, chiedono un tavolo al Mise

Casale Monferrato (Gianni Patrucco) – Sono patetici questi post comunisti del Pd (che nella maggior parte dei casi non hanno mai lavorato) e del sindacato (che non hanno mai lavorato e vogliono che neppure gli altri lavorino) che, mentre il mondo sta saltando per aria a causa della rivoluzione telematica globale, rispetto alla crisi di una ditta giurassica che, non avendo saputo cogliere gli stimoli del cambiamento radicale in atto ha continuato a fabbricare macchine da stampa quando tutti stanno riconvertendosi al digitale, trattano vertenze sindacali come se vivessimo nel secolo scorso. Possibile che nessuno si sia accorto che la carta è tornata un prodotto vendibile solo grazie alla riconversione climatica? Io penso che qualcuno lo abbia capito, ma allora, invece di fare scioperi che non servono a un tubo, perché non lottano per riconvertire l’azienda facendo in modo, tutti insieme, di accedere ai fondi europei per la green generation e produrre sacchetti, cestini, bicchieri e piatti di carta? Niente, gli esponenti del Pd e dei sindacati chiedono un tavolo al Mise per salvaguardare i posti di lavoro. Persino noi di Alessandria Oggi, interpellati da alcuni amici milanesi, l’estate scorsa abbiamo fatto da intermediari telefonando al dottor Cerutti – che naturalmente ci ha fatto rispondere dalla segretaria – proponendo un impianto di sanificazione delle banconote da vendere a tutte le banche. Il nostro direttore si è sentito rispondere un secco no, a prescindere. Non c’è un progetto, un business plan, una visione strategica, ma si resta aggrappati a dei rasoi credendo di salvarsi e facendo forza su una politica assistenziale che ha distrutto il nostro Bel Paese. Tutto ciò mentre la Cerutti (nella foto de “Il Monferrato” il titolare Giancarlo Cerutti) sarebbe prossima al fallimento. Ora i nipotini di Lama & Togliatti chiedono un tavolo di trattativa coi rappresentanti di un’azienda moribonda e qualche sottosegretario di Stato, invece di rimboccarsi le maniche e cercare delle soluzioni per i loro datori di lavoro, cioè coloro che lavorando pagano loro gli stipendi con le trattenute in busta paga. Come al solito si fa conto sulla cassa integrazione che in cinquant’anni ha sderenato l’Italia e, mentre si attende la decisione del Tribunale proprio sulla richiesta di una sua proroga, per Cerutti si sta intonando il de profundis. Ciascuno dice la sua e ciascuno sembra avere la verità in tasca. È la solita fiera delle vanità, che mezzo secolo fa forse funzionava ma oggi no. E tutti sono al capezzale del malato: multitudo medicorum mors certa. Intanto Valter Bossoni, segretario della Camera del Lavoro di Vercelli, intervenuto durante l’ultimo Consiglio comunale, ha parlato della crisi di Cerutti (ma va?) mentre i lavoratori, durante l’ultima assemblea, hanno parlato di una nuova proposta, quella di una cooperativa che li vedrebbe prendere in mano le redini dell’azienda.

Sì, ma chi paga?