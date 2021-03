Grigi: domani al “Mocca” arriva la Lucchese penultima in classifica, ma è un match da non sottovalutare

Alessandria – Sarà la Lucchese il prossimo avversario dell’Alessandria nel match che domani, alle 12:30 al “Moccagatta”, vedrà opposti Grigi e Rossoneri.

In casa piemontese mister Longo, che nelle file della Lucchese militò da giocatore dal 1997 al 1999, dovrà ridisegnare la difesa visto che per Sini la stagione è praticamente finita e Prestia rientra dalla squalifica.

“Le condizioni generali della squadra sono buone, anche se ci dispiace tantissimo per Sini perchè la sua stagione è compromessa e perché perdiamo un ottimo giocatore ed un ottimo ragazzo all’interno dello spogliatoio. Frediani? sta intensificando il lavoro, lunedì farà un altro controllo che speriamo vada per il meglio per capire se e quando potrà rientrare in gruppo” ha affermato mister Longo ieri in conferenza stampa.

Domani, dunque, arriverà al “Moccagatta” un avversario ostico e che proprio perché nelle parti basse della classifica potrebbe causare non pochi grattacapi ai Grigi. Una sfida, insomma, da non sottovalutare assolutamente: “Ci aspettiamo un avversario che non rispecchia la sua classifica, o meglio, che sta pagando il brutto inizio – ha affermato ancora Longo – prima dell’inizio del girone di ritorno ha invertito il suo trend. Per essere una squadra che deve salvarsi ha fatto buoni risultati e buone prestazioni. Perciò ci attendiamo una squadra agguerrita, ma i miei giocatori devono capire che le nostre motivazioni devono essere più alte delle loro. Come sempre mi aspetto l’atteggiamento che i ragazzi hanno dimostrato di avere e voglio continuare a vederlo”.

Per quanto concerne la formazione grigia, unico dubbio resta quello di Mustaccho: mister Longo dovrà infatti valutare se farlo partire dall’inizio o a gara in corso.