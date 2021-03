Il futuro è un viaggio letterario per mare (che vi regala Il Secolo XIX)

Buongiorno e buon sabato.

“Bisogna tornare ad avere il gusto del futuro”, ha detto ieri il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Un’affermazione giusta, ma anche molto impegnativa, dal momento che uno degli effetti collaterali più gravi della pandemia è stato proprio toglierci la prospettiva, lo sguardo lungo, la capacità di immaginarci in una dimensione non limitata al qui e ora.

Non basta. Perché se guardiamo anche ad altri fatti delle ultime ore, il rischio-scoraggiamento sembra davvero avere vita facile: pensiamo al numero delle vittime per Covid, ancora ben 457 ieri in Italia. E pensiamo soprattutto ai dati diffusi dall’Istat, secondo cui nel 2020 abbiamo registrato il minimo storico di nascite dall’Unità d’Italia.

Eppure Draghi ci chiede di trovare le forze per scacciare il rischio depressione, che incombe ancora più minaccioso ora che si avvicinano i giorni di Pasqua e i nostri ricordi vanno a gite, vacanze, riposo spensierato. Di più, ci chiede di conservare il gusto di quelle esperienze, quasi fosse una promessa di poter farcelo riassaporare presto.

Ognuno scelga il gusto che più può confortarlo. Teniamolo vivo, ci può aiutare.

Io vi propongo il gusto che ha un viaggio per mare, grazie a un regalo che Il Secolo XIX fa a tutti i lettori. Acquistando il giornale in edicola domani – 28 marzo – avrete il primo di cinque libri dedicati a “racconti di mare e di tempesta”. Quello di domani raccoglie scritti Joseph Conrad, Honoré de Balzac e Daniel Defoe e nelle successive 4 domeniche la collezione si arricchirà – sempre gratuitamente – con altri giganti della letteratura.

Buona lettura, quindi. Ma ancora di più, buon futuro.