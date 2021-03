Amputata la gamba destra all’operaio ferito nel cantiere del Terzo Valico

Torino – Non è mai stato in pericolo di vita ma i medici del Cto di Torino non hanno potuto evitare l’amputazione della gamba destra sotto il ginocchio stritolata dai cingoli da un mezzo meccanico in retromarcia. La vittima è un operaio di 51 anni, originario di Acri (Cosenza), finito ieri mattina verso le otto sotto un escavatore cingolato mentre stava lavorando in una galleria del Terzo Valico a Fraconalto. L’incidente si è verificato nel cantiere Castagnola dove l’uomo è stato investito dal pesante mezzo che stava facendo retromarcia. La vittima, che ha subito gravi lesioni ai piedi e alla gamba destra, è stato subito portato con l’elisoccorso al Cto di Torino. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche i Carabinieri e i tecnici dello Spresal. Per domani 29 marzo i sindacati hanno indetto uno sciopero di quattro ore nel cantiere dove si è verificato il grave incidente.