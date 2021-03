L’Alessandria in scioltezza e senza troppi patemi batte al “Mocca” la Lucchese ed è seconda in classifica

Alessandria (Alessandria 5 – Lucchese 2) – L’Alessandria vince anche contro la Lucchese penultima in classifica, 5-2, dopo essere andata sotto a freddo all’8 del primo tempo con il gol di Petrovic bravo a ribadire in rete il rigore respinto da Pisseri. Da quel momento in poi c’è solo i Grigi con la squadra di Longo capace, in poco più di mezz’ora di gioco, di ribaltare la partita grazie alle reti di Arrighini (doppietta), Bruccini e Parodi. Si va così a riposto sul 4-1.

Nella ripresa la Lucchese prova a raddrizzare la partita accorciando le distanze su rigore con Marcheggiani. Un 4-2 destinato a durare una manciata di minuti quando Prestia, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, realizza il quinto sigillo per il nuovo +3 sugli avversari. Da quel momento in poi per l’Alessandria è tutta discesa in attesa del triplice fischio arrivato dopo 2’ di recupero.

Una vittoria che fa classifica, Alessandria adesso al secondo posto a -3 dalla capolista Como, ma soprattutto mostra ancora una volta il processo di maturazione che la truppa grigia ha intrapreso ormai due mesi fa con l’arrivo di Moreno Longo in panchina. I presupposit per l’assalto alla vetta ci sono tutti.

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Macchioni; Parodi, Casarini (59′ Gazzi), Bruccini, Mustacchio (59′ Corazza), Celia (64′ Rubin); Arrighini (64′ Di Quinzio), Eusepi. A disp. Crisanto, Chiarello, Cosenza, Crosta, Mora, Giorno, Bellodi, Stanco. All. Longo

Lucchese (3-5-2): Biggeri; Meucci (46′ Lionetti), Benassi, Panariello; Pellegrini, Panati (81′ Dalla Bernardina), Sbrissa, Nannelli, Lo Curto (26′ Marcheggiani); Dumancic, Petrovic (26′ Adamoli – 60′ Maestrelli). A disp. Pozzer, Cellamare, Solcia, Forciniti, De Vito, Durante, Galardi. All. Lopez

Arbitro: Nicolini di Brescia

Gol: 8′ Petrovic (L), 15′ e 28′ Arrighini (A), 24′ Bruccini (A), 33′ Parodi, 52′ Marcheggiani rig. (L), 58′ Prestia (A)

Ammoniti: 7′ Pisseri (A), 23′ Benassi (L), 36′ Marcheggiani (L)

Corner: 7-1

Recuperi: 2+2

Note: giornata di sole, terreno in discrete condizioni, si gioca a porte chiuse.