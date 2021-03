Non è in pericolo di vita l’operaio rimasto ferito ieri nel cantiere del Terzo Valico

Fraconalto – Per fortuna le lesioni riportate dall’operaio di 51 anni, originario di Acri (Cosenza), finito sotto un escavatore cingolato ieri mattina mentre stava lavorando in una galleria del Terzo Valico, pur gravi, non sono tali da comprometterne la sopravvivenza. L’incidente si è verificato nel cantiere Castagnola dove è stato investito dal pesante mezzo che stava facendo retromarcia. L’uomo, che ha subito gravi lesioni ai piedi e alla gamba destra, è stato subito portato con l’elisoccorso al Cto di Torino. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche i Carabinieri e i tecnici dello Spresal. Quello di ieri è l’ultimo di una lunga serie di incidenti sul lavoro nel cantieri del Terzo Valico per cui è stata presentata un’interrogazione parlamentare da 14 parlamentari dei 5 Stelle.