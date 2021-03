Pallacanestro Serie A2: vittoria all’ultimo secondo per la JB Monferrato che batte una Bertram Derthona sempre più in crisi

Casale Monferrato (JB Monferrato – Bertram Derthona 81-78) – Con un canestro decisivo negli ultimi secondi la JB Monferrato si aggiudica il derby con la Bertram Derthona, 81 – 78, ancora capolista del Girone Verde della Serie A2 di pallacanestro ma sempre più in crisi di risultati.

La JBM si aggrappa a Thompson, che si fa valere su entrambi i lati del campo, a Redivo e a Fabio Valentini, ispiratissimo da tre. Quando il match si fa estremamente fisico, con gli arbitri che faticano a contenere gli animi, emergono dalla mischia Martinoni e Donzelli, che guidano il gruppo rossoblù. Il finale è un capolavoro in isolamento di Redivo.

Partenza di derby scoppiettante. Parte forte la JBM, Fabio Valentini si sblocca subito dalla distanza. Redivo inaugura il match con un tiro in sospensione. Tortona c’è. Severini appoggia, canestro anche di Sanders. Mascolo firma il primo vantaggio di giornata. Redivo è caldo e con una giocata delle sue va a canestro in solitaria con un 2+1 che riporta i Rossoblù a condurre. I due americani di Tortona incominciano a prendere confidenza con il canestro. Donzelli impatta sul finire di quarto ma il canestro di Tavernelli chiude il primo conto sul 16-18.

Subito Redivo per la JBM. Poi scambio di prodezze dalla distanza per Severini e Martinoni. Il break di Fabi costringe coach Andrea Valentini a chiamare timeout. 21-28. Thompson interrompe il digiuno. Morgillo con un bel morbidone allunga il vantaggio. Camara non è precissimo dalla lunetta. Fabio Valentini è bollente. Due triple consecutive che riportando la JB a contatto. Ambrosin fa canestro per Tortona, quindi Thomspon sempre dalla distanza. 33-34. Già in bonus Tortona va alla lunetta con Mascolo che non sbaglia. Fabio Valentini è incontenibile. Gioco da 3 punti che vale il pareggio, poi un super Redivo sempre dall’angolo. 39-36 a pochi secondi dalla sirena. Tortona ha qualche secondo per l’ultima azione ma Camara è in versione monstre e con una stoppata manda tutti negli spogliatoi.

Tripla di Severini. 42-41. Tortona è in un momento positivo. Fabi dalla distanza riporta i suoi sul +6. Redivo prende per mano i compagni. Cannon, quarto fallo, viene richiamato in panchina. Donzelli corregge a canestro. 46-48. Fabi da tre punti è una sentenza ma è la serata di Fabio Valentini che riporta la JBM sul 49-51 con un missile da fuori. Non c’è un attimo di sosta. Si segna dall’arco con buone percentuali. Fabio Valentini mette a segno la quinta tripla di serata. Soprasso sul 55-54. Si combatte su tutti i palloni. A Ramondino viene fischiato tecnico. Redivo e Ambrosin vanno a segno da tre. Si va all’ultimo quarto sul 61-59.

Tornati in campo subito sorpasso di Tortona con Ambrosin dalla distanza. Thompson tripla bellissima con fallo. Dalla lunetta non sbaglia. 67-64. Fabi continua a portare punti per Tortona. Altra tripla di Fabio Valentini. Tavernelli dall’area, schiacciata di Thompson che vale anche un viaggio in lunetta. Tortona si riporta sotto poi Donzelli compie due miracoli prima in difesa prendendo un rimbalzo pesantissimo e poi correggendo a canestro dall’altra parte per il colpo del 77-71. Cannon ai liberi rosicchia due punti. Redivo sbaglia la conclusione e sul contropiede Sanders segna il 77-75. Fabi si fa fischiare ingenuamente un tecnico. Redivo dalla lunetta allunga, poi sul possesso ancora Fabi con una tripla incredibile. 78-78. Redivo si carica allora sulle spalle ogni responsabilità ed il suo siluro allo scadere regala il successo ai monferrini.

JB Monferrato – Bertram Derthona 81-78 (16-18; 39-36; 61-59)

JB Monferrato: Thompson 25 (6/9, 3/5), Fabio Valentini 24 (2/3, 6/12), Redivo 21 (4/12, 3/8), Donzelli 6 (3/4, 0/0), Martinoni 3 (0/2, 1/3), Camara 2 (0/2, 0/0), Tomasini 0 (0/2, 0/1), Luca Valentini 0 (0/0, 0/0), Casini 0 (0/0, 0/0), Lomele 0 (0/0, 0/0), Sirchia 0 (0/0, 0/0), Giombini 0 (0/0, 0/0)

Bertram Derthona: Fabi 20 (1/2, 5/7), Ambrosin 12 (3/6, 2/9), Cannon 11 (3/5, 0/0), Severini 10 (1/5, 2/5), Mascolo 8 (3/10, 0/2), Tavernelli 8 (4/7, 0/0), Sanders 7 (2/5, 1/3), D'ercole 2 (1/1, 0/2), Morgillo 0 (0/0, 0/0), Sackey 0 (0/0, 0/0), Romano 0 (0/0, 0/0), Graziani 0 (0/0, 0/0).