Pallacanestro Serie B: prima vittoria per la Fortitudo Alessandria che al PalaCima batte Empoli

Alessandria (Fortitudo Alessandria 73- Use Computer Gross Empoli 72) – Prima vittoria stagionale, nel campionato di Serie B di pallacanestro, per la Fortitudo Alessandria che ieri pomeriggio, al PalaCima, ha battuto 73-72 Use Computer Gross Empoli. Gara molto combattuta e decisa dai padroni di casa nei minuti finali con il canestro decisivo di Dal Maso che vale la vittoria.

Match subito aggredito dalla Fortitudo che domina il secondo quarto, 48-42 all’intervallo lungo. Poi gli ospiti recuperano e tornano avanti dopo trenta 30’: 56-59. La Fortitudo, però, non ci sta e compie l’impresa recuperando e portando a casa la sfida. A fine gara coach Vandoni e i suoi ragazzi possono esultare.

Ora il campionato osserverà la sosta pasquale per le finali di Coppa Italia. Si tornerà in campo domenica 11 aprile.

Fortitudo Alessandria – Use Computer Gross Empoli 73-72 – 24-23, 48-42 (24-19), 56-59 (8-17), 73-72 (17-13)