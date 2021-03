Accompagna il marito a fare il vaccino e muore

Novi Ligure – Oggi pomeriggio, mentre stava accompagnando il marito di 82 anni a fare il vaccino, appena varcata la soglia di entrata del centro fieristico dove è allestito il maxi ambulatorio per le vaccinazioni, una donna di 74 anni si è accasciata priva di vita per un malore improvviso, forse un infarto. Il marito ha subito dato l’allarme ma a nulla sono valsi i soccorsi pur immediati da parte del personale medico e paramedico presente nella struttura. Poco dopo sono arrivati anche una squadra del 118, i Carabinieri e la Polizia mentre le vaccinazioni state interrotte per quasi due ore.