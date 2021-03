Avviata una raccolta fondi per salvare la storica società del Derthona Nuoto in crisi per il Covid

Tortona – Il Derthona Nuoto, a causa delle restrizioni anti covid, chiede l’aiuto di tutti in un momento di forte difficoltà. In questo senso è stata aperta, sulla piattaforma Gofundme, una sottoscrizione con l’obiettivo di arrivare a 25.000 euro. Ad oggi ne sono stati raccolti poco meno di diecimila.

Attualmente l’impianto è aperto e funzionante solo per il settore agonistico e agli atleti è stata garantita la possibilità di allenarsi in sicurezza. Sono circa 150 atleti di tutte le età, ma soprattutto del settore giovanile.

“Attualmente l’impianto natatorio è aperto e funzionante solo per il settore agonistico ed agli atleti viene garantita la possibilità di allenarsi in sicurezza. Sono circa 150 nuotatori di tutte le età, ma soprattutto del settore giovanile: ragazzi e ragazze per cui lo sport è, oggi a maggior ragione, mezzo di confronto, valorizzazione e crescita, individuale e collettiva – spiega la storica società – nel corso degli anni, la Derthona Nuoto ha affiancato i suoi utenti in fasi diverse delle loro vite, spesso a più riprese in tempi differenti (tanti ancor prima che nascessero con i corsi preparto!), facendo delle proprie competenze lo strumento per contribuire alla salute, al benessere e al divertimento di tutti: agonisti e non, bimbi, adulti e anziani, appassionati di nuoto, fitness, pallanuoto o sincro. Estate e inverno, con le piscine coperte e quelle scoperte, ciascuna delle 2 stagioni con le sue peculiarità, per esempio d’estate con il Nuoto Camp ed il Baby Camp”.