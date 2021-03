Calcio Femminile: l’Alessandria cede in casa al Genoa Women e resta ferma all’ultimo posto

Alessandria – Non è servito il cambio in panchina per l’Alessandria Calcio Femminile che ieri pomeriggio, fra le mura amiche del campo sportivo delle Casermette, ha ceduto 2-0 al Genoa Women nella sfida valida per il campionato di Serie C Girone A, seconda giornata di ritorno.

A segno, per le Rossoblù liguri, Parodi e Vitali, una vittoria che proietta le grifoncine al quinto posto in classifica mentre l’Alessandria resta all’ultimo posto a soli due punti. Dopo la pausa per le vacanze pasquali, l’Alessandria Calcio Femminile farà visita alla compagine lombarda delle Azalee.

Gli altri risultati: Spezia Femminile – Caprera 2-3, Campomorone Lady – Indipendiente Ivrea 3-1, Pinerolo – Torino Women 1-0, Pro Sesto – Azalee 4-1, Real Meda – Speranza Agrate 1-1.

Classifica: Pro Sesto 37, Torino Women e Pinerolo 26, Real Meda e Genoa 23, Azalee 21, Speranza Agrate 15, Caprera 15, Campomorone Lady 13, Indipendiente Ivrea 9, Spezia Femminile 7, Alessandria 2.