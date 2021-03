Ciclismo: il lituano Gidas Umbri della Colpack di Bergamo ha vinto il Gran Premio “Città di Valenza”

Valenza – È stato il ciclista lituano Gidas Umbri del Team Colpack Ballan di Bergamo ad aggiudicarsi domenica mattina il Gran Premio “Città di Valenza”, gara nazionale su un percorso di 11 chilometri circa, ripetuto 13 volte per 143 chilometri complessivi sul territorio comunale di Valenza e di Pecetto di Valenza, dove è stato assegnato il Gran Premio della Montagna, con ritrovo in via Noce, trasferimento in Strada Pontecurone dove c’è stata la partenza ed arrivo in via Noce.

La gara era riservata alle categorie Under 23 ed Elite. Al vincitore è stato consegnato come primo premio un brillante della ditta Recarlo Spa di Valenza.