Pallacanestro Serie D: sconfitta esterna per i casalesi della Tecpool CB Team

Novara – La Tecpool CB Team di Casale interrompe a Novara la sua “striscia” di due vittorie in questo inizio di campionato. Dopo un primo quarto in sostanziale equilibrio, la MG Consulting costruisce un vantaggio intorno alla doppia cifra, senza però riuscire a chiudere definitivamente i conti per la tenacia dei casalesi che hanno sofferto sotto i tabelloni in una giornata in cui le percentuali offensive non erano elevatissime.

All’inizio dell’ultima frazione la CB, trascinata Poletti, riesce a recuperare fino ad impattare. Novara appare in difficoltà, è imprecisa dalla lunetta e sbaglia qualche facile conclusione ma i ragazzi di Marchino non ne approfittano permettendo così alla squadra ospitante di riportarsi in vantaggio. Il finale sorride a Novara che chiude i conti con il punteggio di 71-62. Dopo la sosta per le festività di Pasqua la Tecpool, il 10 aprile, sfiderà in casa Valsesia Basket.

Bc Novara -Tecpool CB 71-62 (14-13, 34-25, 54-44)