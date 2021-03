Assolti i braccianti marocchini che a Castelnuovo Scrivia erano stati licenziati dall’azienda agricola Lazzaro

Castelnuovo Scrivia – Assoluzione piena per il reato d’invasione dei terreni e prescrizione per decorrenza dei termini per il reato di violenza privata: è la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria nei confronti di un sindacalista della Cgil e otto braccianti marocchini, tutti facenti parte del Presidio permanente di Castelnuovo Scrivia, che nell’ormai lontano 2012 erano stati denunciati da Bruno Lazzaro, fra i titolari dell’azienda agricola omonima, per presunti reati commessi a suo danno a Castelnuovo Scrivia.

Sono passati nove anni e tra udienze e rinvii, è arrivata la sentenza. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Gianluca Vitale di Torino e Simonetta Crisci di Roma. La battaglia, come detto, era iniziata nell’estate del 2012 da parte dei braccianti non pagati dai Lazzaro da settimane. Il 17 agosto era stato affisso dai Lazzaro, padre e figlio, un cartello su un palo della luce di fronte al presidio dei quaranta braccianti marocchini dell’azienda agricola, organizzato lungo la strada provinciale per Tortona, che recitava: “Comunicato ufficiale. Dal 17 agosto 2012 i marocchini dipendenti dell’azienda agricola Lazzaro Bruno e Lazzaro Mauro cessano l’attività presso la suddetta azienda e non lavorano più”. In pratica attraverso questo avviso, giudicato discriminatorio e razzista, si comunicava il “licenziamento” di tutti i lavoratori marocchini ancora in forza che avevano osato ribellarsi; gli altri, i Lazzaro li avevano licenziati a fine luglio e sostituiti con una cooperativa di indiani, la Work Service di Brescia.

I braccianti ancora in forza avevano deciso di presentarsi comunque, il giorno dopo, sul posto di lavoro per avere, almeno, come solitamente avviene in questi casi, la formalizzazione del licenziamento. “Di fronte a un atto dovuto e assolutamente pacifico dei lavoratori – era stato spiegato dall’associazione – la risposta è stata, tra le urla della moglie di Lazzaro e il latrare dei cani, una denuncia per violenza privata e tentativo di occupare l’azienda”. Gli imputati sono stati così assolti. I Lazzaro si erano dapprima costituiti parte civile, poi avevano rinunciato aprendo una causa a parte contro una trentina di persone attive allora al presidio di Castelnuovo, chiedendo addirittura un risarcimento di un milione e mezzo di euro per danni presunti. Bruno Lazzaro e Mauro Lazzaro, con l’impiegata Iliana Battistuta hanno patteggiato tre anni fa per reati quali maltrattamento e favoreggiamento della permanenza di lavoratori stranieri. Per i due Lazzaro la condanna è stata di 1 anno e 7 mesi, per l’impiegata 1 anno e 3 mesi, con la condizionale. “L’azienda deve pagare qualcosa come 400.000 euro di salari arretrati a quei braccianti che avevano sudato sangue a raccogliere zucchine e pomodori nei loro campi. Non ce ne siamo dimenticati” ha fatto sapere il Presidio.