Maresciallo dei Carabinieri muore dopo il vaccino anti Covid

Caserta – Aveva 49 anni e lascia una moglie e una figlia il maresciallo dei Carabinieri Baldassarre Nero comandante della stazione di Macerata Campania in provincia di Caserta, morto stanotte al Cotugno di Napoli, una settimana dopo aver fatto il vaccino Astra Zeneca contro il Covid19. Era stato ricoverato al Melorio di Santa Maria Capua Vetere il 25 marzo scorso, quindi trasferito al nosocomio partenopeo per un aggravamento delle condizioni generali.

A causa del vaccino l’intera caserma di cui era comandante si era trasformata in un focolaio con tutti i Carabinieri colpiti dal Covid19.

Cavaliere della Repubblica e medaglia al valore civile, il comandante Nero è stato un punto di riferimento per il territorio avvicinando molti ragazzi alla legalità col suo esempio.