Pallacanestro femminile Serie A2: sei positivi in squadra, Autosped Castelnuovo Scrivia costretta a rinviare due gare

Castelnuovo Scrivia – Saltano i prossimi due impegni dell’Autosped Castelnuovo Scrivia. La compagine di pallacanestro femminile che milita in serie A2, causa sei positività nel gruppo squadra, non disputerà le gare contro Sanga Milano, in programma sabato 3 aprile, e l’impegno di mercoledì 7 contro Torino Teen Basket, recupero del match che si sarebbe dovuto tenere sabato 27 marzo ma poi saltato su richiesta delle torinesi. A questo punto il ritorno in campo delle tortonesi è legato ai tamponi di controllo che saranno effettuati dopo il 5 aprile: se la situazione si normalizzerà, con la negativizzazione di atlete e dirigenti, l’attività potrà ricominciare, anche se resta ancora in dubbio lo svolgimento regolare della gara esterna con Sarcedo di sabato 10 aprile.