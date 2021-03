Pallacanestro Serie A2: la guardia Matteo Graziani lascia Bertram Derthona e va al Chieti

Tortona – Concluderà la stagione in un’altra squadra Matteo Graziani, guardia livornese di 31 anni in forza alla Bertram Derthona ma che stamane ha rescisso il contratto con i Bianconeri per accasarsi al Chieti, roster che milita nel Girone Rosso del campionato di Serie A2. Arrivato a Tortona la scorsa estate, Graziani ha indossato la canotta numero 13 in tre occasioni nel corso della Supercoppa LNP (due vittorie), totalizzando 3.3 punti di media, e in dodici partite (dieci successi) con 1.2 punti a gara.

A Chieti andrà a sostituire l’infortunato Davide Meluzzi, anche lui ex Bertram.