Pallacanestro Serie A2: offese agli arbitri, inibito fino al 7 aprile l’ad del Bertram Derthona Marco Picchi

Alessandria – Polemiche nel post partita di JB Monferrato – Bertram Derthona, derby alessandrino di pallacanestro, Serie A2 Girone Verde, andato in scena domenica scorsa. La vittoria è andata ai monferrini al termine di una sfida molto combattuta ma il match è stato “caldo” anche a bordo campo tanto che il Giudice Sportivo ha inflitto una multa, ad entrambi i club, di 450 euro “per offese collettive frequenti agli arbitri”. Inibizione invece per l’amministratore delegato del club bianconero, Marco Picchi, fino al 7 aprile “per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri”. In particolare Picchi aveva protestato a lungo per un canestro di Sam Thompson assegnato da 3 punti nonostante che l’ala rossoblù avesse i piedi dentro la linea dell’arco.