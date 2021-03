Crisi Cerutti: oggi manifestazione dei lavoratori a Casale

Casale Monferrato – A distanza di una settimana dall’incontro in Tribunale a Vercelli i lavoratori della Cerutti tornano a far sentire la propria voce. Stamane i sindacati hanno organizzato una manifestazione pubblica dei lavoratori della Cerutti a Casale Monferrato. L’appuntamento è alla rotonda del ponte sul fiume Po. Alla protesta parteciperanno i dipendenti degli stabilimenti di Casale e Vercelli. Non si escludono iniziative d’impatto ed il traffico potrebbe essere bloccato.

Chiare le parole di Ivan Terranova, Fimom Cgil Vercelli Valsesia: “Siamo tenuti al buio senza alcuna comunicazione – sottolinea Terranova – i lavoratori sono fermi: non prendono né cassa né disoccupazione. Sembra che non siano degni di avere nessuna risposta. È vergognoso se si pensa che questi siano i termini in cui si debba avere fiducia nello Stato. Ministeri, parlamentari e tribunali: nessuno si è fatto ancora vivo. All’azienda si concedono debiti milionari mentre per la cassa ci si blocca per 160 mila euro”. La cifra è quella degli oneri dei Tfr dei lavoratori, lo scoglio dove, per le sigle sindacali, si è bloccata la richiesta di altra cassa.