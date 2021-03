Da Regione Piemonte: operativo l’hub vaccinale Valfré di Alessandria

“Sono soddisfatto per l’attivazione del nuovo centro di vaccinazione alla ex caserma Valfré. Era un obiettivo – commenta l’assessore regionale alla Ricerca applicata Covid Matteo Marnati – che ci eravamo prefissati a novembre, quando siamo partiti con l’hub dei tamponi già con l’intento di trasformarlo per i vaccini Grazie a questa organizzazione riusciremo a vaccinare un gran numero di persone senza creare disagi in città. Dobbiamo essere consapevoli che queste strutture saranno necessarie a lungo. É un investimento lungimirante per il prosieguo della lotta al Covid e altri virus”.

“È il modello vincente sul territorio – aggiunge l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi – Ringrazio tutti coloro che a diverso titolo lo hanno reso possibile. La lotta al Covid 19 ci ha insegnato che l’unione delle forze è il miglior antidoto alla pandemia”.

L’hotspot Valfrè, voluto dalla Regione Piemonte in collaborazione con il Comune di Alessandria, era stato inaugurato lo scorso 2 gennaio.

Il progetto era stato realizzato dall’Unità di crisi della Regione e Arpa Piemonte con la collaborazione dell’Asl Alessandria, la Provincia di Alessandria, Croce Rossa Italiana e del Csi Piemonte ed era costituito da container messi a disposizione dalla Protezione Civile regionale e da una struttura modulare realizzata dall’Esercito, in particolare della Brigata Alpina “Taurinense.

È stato attivo fino al 23 marzo scorso quando è stato convertito in centro vaccinale nel quale opera personale sanitario dell’Asl, personale amministrativo di Provincia e Arpa e volontari della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile. Inaugurato il 27 marzo, con le vaccinazioni agli operatori della Protezione Civile, da lunedì 29 è pienamente operativo per le somministrazioni di vaccini ai cittadini.

“Arpa Piemonte a marzo ha seguito e coordinato, contemporaneamente, la conversione degli hotspot drive through in centri vaccinali della Valfrè di Alessandria e dell’Allianz Stadium di Torino – spiega il direttore generale di Arpa Piemonte, Angelo Robotto – Entrambi, in pochi giorni, sono stati operativi e al servizio della Regione per aumentare la capacità vaccinale piemontese. L’Allianz Stadium è passato da essere DTD Drive Though Difesa a CVD Centro Vaccinale Difesa, mentre alla Valfrè è passato da DTD a centro vaccinale composto da operatori sanitari dell’Asl di Alessandria”.

“Grazie al grande lavoro fatto da Arpa, dalla Protezione Civile e dal Comune di Alessandria – aggiunge Valter Galante, Commissario Asl Alessandria – la cittadinanza alessandrina può usufruire di un centro vaccinale ampio e confortevole. Il nuovo centro vaccinale è in centro città, ha un accesso agevole sia in auto che a piedi e ha spazi di parcheggio adeguati. Con i giusti rifornimenti di dosi il centro garantisce un’attività che permette di vaccinare fino a 528 persone al giorno. Protezione Civile e Arpa hanno fornito personale, competenze logistiche e risorse tecnologiche di alto livello e di grande efficienza. ASL Alessandria ringrazia il personale della Protezione Civile e di Arpa soprattutto per capacità di mettersi a totale disposizione delle realtà del territorio, una disposizione che ha reso particolarmente produttiva la collaborazione instaurata”

“Ne vado fiero e orgoglioso – afferma Gianfranco Cuttica di Revigliasco, sindaco di Alessandria –, è una struttura molto importante per la nostra comunità e va nell’ottica di dare una risposta ferma, decisa e organizzata alla necessità della vaccinazione generale delle persone, premessa indispensabile per un ritorno alla normalità e un decollo dell’economia. Quindi ringrazio tutti coloro che si sono spesi affinché si potesse realizzare l’hub vaccinale e in particolare l’assessore Marnati con il quale fin da subito abbiamo intuito che il drive through potesse essere convertito in centro vaccinale. Un altro fattore importante è che si sono affiancate anche realtà private per dare supporto economico all’iniziativa”

“Siamo particolarmente felici e orgogliosi per aver dato come Provincia un piccolo contributo per la realizzazione di questo centro vaccinale che può sicuramente essere fondamentale per portarci fuori da questa emergenza – aggiunge Gianfranco Baldi, presidente della Provincia di Alessandria – Il fatto poi di avere un centro così importante sul territorio ci permette di arrivare a numeri di vaccinazioni importanti e quindi di accelerare il processo di messa in sicurezza della nostra popolazione”.

Il centro vaccinale Valfrè dispone di un potenziale di 5 linee vaccinali ed è operativo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20.