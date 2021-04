Fiat-Stellantis chiude la produzione a Melfi

Melfi – Non è la crisi dei semiconduttori, quanto le basse richieste che stanno portando Stellantis a interrompere la produzione nello stabilimento di Melfi. E così, dal 2 al 12 aprile la fabbrica sarà bloccata. Qui vengono assemblate le Jeep Renegade, le Compass e le Fiat 500X, che a quanto pare hanno avuto richieste scarse sul mercato. A tremare, però sono in particolare i 7.000 lavoratori dello stabilimento, che saranno messi in cassa integrazione. I sindacati hanno già chiesto a Stellantis un incontro il 15 aprile. I numeri, però, sono impietosi. Le immatricolazioni registrano un rosso sia per il mercato italiano (-27,9% nel 2020 e 12,3% a febbraio 2021) che in tutta Europa, col 2020 chiuso a -23,7% e -20,3% a febbraio. Una crisi che nemmeno gli incentivi sono stati in grado di contenere, con le auto elettriche e ibride che stanno salendo, ma a discapito di modelli più tradizionali.