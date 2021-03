Tortona – Nell’ambito dei controlli del territorio effettuati in questi giorni, i Carabinieri di Tortona hanno denunciato un quarantunenne rumeno per minacce aggravate e porto illegale di arma bianca. L’uomo, nel corso di una violenta lite con tre connazionali, aveva estratto una mazza da baseball per colpirli. L’alterco non è passato inosservato per cui sono intervenuti i carabinieri che hanno prontamente sedato la rissa e successivamente bloccato l’uomo.