Pallacanestro Serie A2: venerdì inizia l’avventura della Bertram Derthona alle Final Eight di Coppa Italia a Cervia

Tortona – Inizierà venerdì l’avventura della Bertram Derthona nella Final Eight di Coppa Italia. Sede dell’evento sarà Cervia, in Romagna, un posto scolpito nella storia del Derthona Basket. Sempre qui, infatti, nello stesso palasport, sette anni fa i Leoni bianconeri, era il giugno 2014, conquistarono la promozione in A2 Silver. L’inizio della scalata dei piemontesi verso il basket di Serie A in una cavalcata che ha portato poi altri due trofei, Coppa Italia e Super Coppa, nella bacheca bianconera.

Nel corso di questo fine settimana, dal 2 al 4 aprile, le migliori otto squadre, quattro del Girone Verde e quattro del Rosso, si sfideranno sul parquet della città romagnola.

Qualificate alle finali anche Ferrara, Forlì, Orzinuovi, Napoli, Scafati, Udine. L’ultima formazione ad essere inserita nel girone sarà Capo d’Orlando o Torino.