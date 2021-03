Si cerca una soluzione per salvare l’ex Framar di Mombello Monferrato

Mombello Monferrato – Quale sarà il destino della Freudenberg, ex Framar, nota azienda di Mombello Monferrato specializzata nella produzione di articoli per la casa, come assi da stiro? L’azienda dovrebbe, entro fine anno, trasferirsi in Veneto, a Monselice, provincia di Padova, lasciando così senza lavoro un’ottantina di dipendenti.

Ieri mattina è avvenuto un incontro tra i sindacati con la dirigenza che non si è dimostrata chiusa all’ipotesi di un tavolo di lavoro.

“Siamo comunque intenzionati – hanno affermato dal sindacato – a proseguire con il programma concordato con i sindaci della Val Cerrina per un incontro con la prefettura e con la Regione per la difesa dei posti di lavoro. E abbiamo già concordato il prossimo incontro al 15 aprile”.

La multinazionale tedesca Fhp Freudenberg aveva acquistato nel 2016 la Gimi di Mombello che a sua volta aveva preso il testimone dalla Framar nel 2010. Da allora si producevano soprattutto assi da stiro, ma anche scale e sgabelli, con una contrazione di produzione per gli ultimi due settori da inizio anno.

“Il Gruppo però – dice l’Rsu Giuseppina Botta – aveva investito più di 3 milioni di euro l’anno scorso su un prototipo che era stato migliorato proprio in azienda e che proprio ora comincerebbe a dare i risultati ottimali di produzione. Ed erano stati introdotti i tre turni di lavoro, per questo ci stupiamo di questa decisione improvvisa, che rischia di impoverire ancora di più un territorio già martoriato».

“Per di più – aggiunge l’Rsu Vittorio Sbarato – l’arrivo della multinazionale tedesca nel 2016 per noi aveva significato la messa in sicurezza di tutti i macchinari, anche quelli più vetusti e questo era stato fortemente apprezzato. Purtroppo oggi scontiamo la crisi mondiale, in cui la gente tende a comprare il prodotto al prezzo più basso possibile, anche se la qualità del prodotto italiano non è mai in discussione. Ma ci sono Paesi dell’Est che hanno un costo del lavoro più basso che in Italia. Ci auguriamo comunque che Regione o Stato possano intervenire per evitare il trasferimento”.