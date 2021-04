Da Aeroporto di Cuneo: col nuovo volo Ryanair dal 3 luglio si vola a Palermo

Da sabato 3 luglio dall’Aeroporto di Cuneo si potrà volare con Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Italia e in Europa, verso Palermo con frequenza bisettimanale. I voli saranno operativi nei giorni di mercoledì e sabato, rispettivamente con partenza da Cuneo alle 12.25 e alle 8.50. Il nuovo collegamento con il capoluogo della Sicilia aumenta l’offerta dello scalo cuneese per il mercato turistico domestico, ulteriore opzione per programmare in serenità e sicurezza le vacanze estive verso l’isola, nella speranza che le restrizioni possano essere gradualmente allentate.

“La voglia di rinascita e ripartenza è enorme – dichiara Anna Milanese, Direttore Generale dell’Aeroporto di Cuneo -. Accogliamo con grande soddisfazione questa nuova rotta di Ryanair. Grazie anche al programma di vaccinazioni in corso, abbiamo fiducia nella ripresa perché la voglia di tornare a viaggiare è forte. L’attività operativa, che quest’anno vede un incremento di voli sul nostro scalo, sarà un importante volano anche per l’indotto e l’economia del nostro bacino d’utenza”.

Il collegamento Cuneo-Palermo è il terzo in ordine di tempo attivato da Ryanair all’Aeroporto di Cuneo. Da sabato 1° maggio infatti, sarà possibile volare con la compagnia irlandese verso Cagliari e Bari sempre con cadenza bisettimanale nei giorni di martedì e sabato. Per consultare gli orari dei voli visitare il sito internet www.aeroporto.cuneo.it

Riassumendo, gli operativi dei voli bisettimanali di Ryanair dall’Aeroporto di Cuneo verso Palermo, in vigore dal 3 luglio, sono i seguenti:

Mercoledì FR1044 Palermo – Cuneo 10:20 12:00 FR1045 Cuneo – Palermo 12:25 14:05

Sabato FR1044 Palermo – Cuneo 06:45 08:25 FR1045 Cuneo – Palermo 08:50 10:30