Dal Comune di Borgoratto: “Di Ultra Largo solo i buchi”

A giugno 2019 il paese di Borgoratto è stato interessato dai lavori di Open Fiber per la posa della “tanto attesa” fibra ottica che avrebbe dovuto consentire la diffusione della banda ultra larga su tutto il territorio nazionale e soprattutto dovrebbe colmare il cosiddetto “digital divide” nelle aree extraurbane e nei paesi considerati a “fallimento di mercato”.

“Per questo progetto – evidenzia il sindaco Simone Bigotti– sono stati spesi e investiti molti miliardi di soldi pubblici ma i risultati, almeno per quanto ci riguarda, sono alquanto scadenti. Da giungo 2019 appunto – continua il sindaco -, periodo durante il quale sono stati eseguiti gli scavi, ci troviamo ad avere la fibra appesa ai pali come il primo giorno e le strade distrutte dai lavori mai ripristinati. Da progetto era prevista la riasfaltatura dei tratti interessati dagli scavi entro breve tempo ma ad oggi – lamenta Bigotti -, a distanza di quasi due anni, nessun ripristino è stato eseguito nonostante i numerosi solleciti da parte nostra direttamente a Open Fiber, a Infratel e a Regione Piemonte”.

La vicenda è comune a molte altre realtà del territorio per questo anche l’ente superiore è investito della problematica: “A novembre 2020 – spiega il sindaco Bigotti –, dopo un sollecito da parte della Provincia, avevamo avuto rassicurazione da Open Fiber per una rapida risoluzione ma da allora il nulla”.

Il progetto BUL – letteralmente Banda Ultra Larga – a Borgoratto si traduce in danno per le strade rotte e mai rispristinate e beffa per una rete che da due anni è rimasta appesa ai pali, nessun utente è stato collegato e chissà se mai lo sarà.

“Non entriamo nel merito delle scelte tecnologiche e strategiche dell’azienda Open Fiber – spiega ancora il primo cittadino di Borgoratto – e nemmeno del Governo, ma sapere che i soldi pubblici vengano spesi senza produrre risultati anzi, creando disagi ai nostri territori, ci rammarica non poco”.

A Borgoratto sindaco e popolazione non pretendono che sia attivato il servizio ma che almeno, dopo due anni, siano ripristinati gli asfalti e chiusi i buchi.

“Confrontandoci con molti altri sindaci – conclude Simone Bigotti – abbiamo comunque scoperto che la maggior parte dei comuni, almeno quelli piemontesi, versano nelle nostre stesse condizioni, il che per noi amministratori non è certo una consolazione. Ad oggi ovunque di ultra largo ci sono solo i buchi”.