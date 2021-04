Furti e fughe commessi in due ore tra Capriata d’Orba e Predosa: in manette il marocchino che nel 2104 aveva rapinato un prete

Alessandria – Marocchino scatenato in circa due ore aveva commesso una serie di reati in una sorta di “escalation” che pareva inarrestabile. Ma alla fine i Carabinieri di Novi, aiutati dai colleghi di Capriata d’Orba e Alessandria, sono riusciti a catturarlo. Le manette ai polsi sono scattate ieri per il trentasettenne Mohamed Bounafaa, già noto alle forze dell’ordine.

Tutto è cominciato a mezzogiorno come nei migliori film, quando, a bordo di un autobus dell’Arfea, mentre scendeva a Predosa, riusciva a rubare il portafoglio al conducente riuscendo poi a far perdere le proprie tracce.

Mezz’ora dopo le pattuglie dei Carabinieri di Novi, che lo stavano già cercando, si erano dirette al Lido di Predosa perché avvisati dell’aggressione di un uomo di 38 anni da parte del Bounafaa il quale, dopo una breve colluttazione, si era impossessato del giubbotto dell’aggredito con all’interno le chiavi di casa e della moto. Lo scatenato Mohamed era quindi scappato lungo il greto del torrente Orba ed era tornato a Predosa dove aveva sottratto l’auto di una quarantenne, approfittando di un suo momento di distrazione visto che stava scaricando la spesa. Fuggito in auto a tutta velocità, si era poi ribaltato in un canale di scolo, scappando a piedi e arrivando a Capriata d’Orba dove rubava una borsa a una signora di 59 anni.

La caccia all’uomo non si faceva attendere ed erano ben otto le pattuglie dei Carabinieri coinvolte nell’inseguimento. Impegnata anche una pattuglia della Polizia Provinciale in servizio a Casal Cermelli. Le forze dell’ordine avevano cominciato a monitorare le campagne tra Predosa e Capriata d’Orba, alla ricerca del responsabile, segnalato più volte dai cittadini. In un’occasione era stato anche avvistato nei campi, in lontananza ma, anche stavolta, era riuscito a far perdere le sue tracce tra la boscaglia, arrivando anche a guadare, per almeno due volte, il torrente Orba.

Alla fine, intorno alle due del pomeriggio, è stato rintracciato dai Carabinieri vicino alla Cantina Sociale di Capriata d’Orba, poco lontano da dove, alcuni minuti prima, aveva commesso l’ultimo furto. Alla vista degli uomini della Benemerita, il Bounafaa, per non farsi riconoscere, aveva cercato di coprirsi il volto con dei fiori finti che aveva tra le mani, ma è stato riconosciuto e sono scattate le manette. Ora dovrà rispondere di rapina e furto aggravato e continuato. Una volta bloccato, il trentasettenne si era mostrato in stato di forte agitazione e alterazione, probabilmente a causa della droga assunta (cocaina) , tanto che si era reso necessario l’intervento del personale sanitario per le cure del caso. Il nostro Mohamed Bounafaa, gravato da svariati precedenti soprattutto per reati contro il patrimonio, era stato a lungo in carcere per aver rapinato nel 2014 Don Aldo Tacchino, parroco di Basaluzzo. Ora è finito al “Don Soria” in attesa di giudizio.