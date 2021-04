Giovane precipita da un terrazzo: ricoverato all’ospedale di Alessandria in codice rosso

Canelli – Lotta fra la vita e la morte il giovane di 17 anni di Canelli giunto in elisoccorso ieri sera all’ospedale di Alessandria dove è stato ricoverato in codice rosso. Era precipitato verso le nove da un terrazzo senza ringhiera in un alloggio di Canelli sito in Via Buenos Aires e oggetto di procedura fallimentare. Sul posto, successivamente alla chiamata del 118, sono giunti anche i carabinieri che indagano per accertare l’esatta dinamica dell’incidente, anche perché sembra che sul luogo dell’incidente vi fossero altre persone.