Il mainstream è terrorizzato dalla verità: Remuzzi dice che il vaccino è un miracolo e Bruno Vespa toglie la parola e chiude il collegamento al dottor Amici (video)

Sul Covid19 e sui relativi vaccini gli uomini d’apparato, dai giornalisti (quasi tutti) ai polirtici, ai funzionari, ai boiardi di Stato, a causa di una vera e propria sollevazione popolare che si esprime col rifiuto sempre più consistente a farsi vaccinare e con la ribellione sui social e nelle piazze al regime sanitario in atto, non sanno più cosa fare: da una parte devono far finta di garantire la democrazia dando la parola a tutti ma dall’altra sclerano e censurano se qualcuno si permette di dissentire. Bruno Vespa, che è giornalista da noi molto stimato, del quale riconosciamo ed abbiamo sempre riconosciuto le sue grandi doti professionali, stavolta – e ci dispiace scriverlo – secondo noi ha sbagliato censurando in diretta il dottor Amici che è contro il vaccino anti Covid. A “Porta a Porta” l’altra sera ne abbiamo viste e sentite di tutti i colori per cui riteniamo giusto riproporre il video messo in rete dagli amici di Radio Radio di Roma col quale si dimostra ormai senza ombra di dubbio che l’informazione è manipolata e la nostra Libertà gravemente minacciata.