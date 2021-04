La newco Gruppo Cerutti Srl non decolla, 256 dipendenti resteranno senza lavoro se non ci saranno acquirenti entro un mese

Casale Monferrato – Alla fine – e lo scriviamo con rammarico – avevamo ragione noi di Alessandria Oggi in merito alla sorte della newco Gruppo Cerutti Srl che aveva assorbito la forza lavoro delle due aziende fallite, Cerutti Packaging Equipment Spa di Vercelli e Officine Meccaniche Giovanni Cerutti Spa di Casale Mto, nell’illusione che si potesse riprendere la produzione. Date le circostanze, i sindacati dovevano mettere in guardia i lavoratori del pericolo di chiusura ma non l’hanno fatto, fino a ipotizzare la nascita di una non meglio precisata cooperativa messa su col contributo del ministero dello sviluppo economico (?). I sogni sono finiti oggi pomeriggio quando i curatori fallimentari Salvatore Sanzo e Ignazio Arcuri con un laconico comunicato stampa delle 15:59 hanno fatto sapere che “in data 31.03.2021, in qualità di rappresentanti dei Fallimenti, unici soci della Gruppo Cerutti Srl, hanno deliberato lo scioglimento anticipato della società per la impossibilità di attuare il piano industriale che era alla base del progetto di rilancio dell’azienda Cerutti e contestualmente risolto il contratto di affitto dei rami di aziende dei due Fallimenti concessi in affitto a Gruppo Cerutti Srl”. Siamo giunti alla caporetto di una lunga storia durata dieci anni nel corso dei quali l’azienda non ha saputo riconvertirsi nonostante le forti sollecitazioni di un mercato che stava radicalmente cambiando. La sorte dei lavoratori è segnata in quanto torneranno in carico alle due Spa fallite. Lo si apprende sempre dal comunicato dei curatori dove si legge: “Con l’effetto della risoluzione del contratto d’affitto d’azienda, i 118 lavoratori della Gruppo Cerutti Srl rientreranno nelle rispettive società, ovverosia nei due Fallimenti, i quali torneranno ad avere in carico 256 lavoratori. Al fine di tutelare al massimo grado possibile gli interessi dei lavoratori dipendenti e delle strutture aziendali, i curatori chiederanno ai Giudici Delegati delle due procedure fallimentari l’autorizzazione ad effettuare un ulteriore periodo di cassa integrazione Covid per il mese di aprile. Infatti – si legge ancora nel comunicato – in data 3 maggio 2021 scade il termine per la presentazione delle offerte per il ramo d’azienda delle due procedure fallimentari, il cui acquisto potrà essere accompagnato da apposita negoziazione con i sindacati nell’ambito dell’art. 105 legge fallimentare”. Tradotto in soldoni abbiamo una newco nata nel novembre del 2020 che non parte e due società fallite. Gli è che, se non spunta all’ultimo minuto un improbabile acquirente, ci saranno in tutto 256 lavoratori a spasso, gli attuali 139 più gli esuberi dal 2020. In molti avevano sperato nella salvezza con la newco Gruppo Cerutti Srl, grazie ad un piano industriale ritenuto valido dai curatori. Tuttavia ci si aspettava anche qualche manifestazione di interesse per l’acquisto dell’azienda, ma a tutt’oggi – come si legge nel comunicato dei curatori – non si è fatto avanti nessuno e proprio nel centenario dalla nascita della Cerutti molto probabilmente si dovrà celebrare il suo funerale.

Sed spes ultima dea e spunta l’ottimismo dell’assessora regionale al lavoro Elena Chiorino (nella foto a lato) di Fratelli d’Italia che, in un comunicato stampa, scrive: “Bene l’arrivo di questa notizia oggi, soprattutto per i lavoratori direttamente coinvolti perché da un margine di tempo per convocare il tavolo di crisi come richiesto un mese fa al Ministero del Lavoro e sollecitato ieri con una seconda lettera inviata al Ministro Andrea Orlando. Già in occasione dell’incontro in IX commissione parlamentare lo scorso 11 marzo avevo illustrato al Ministro le numerose crisi piemontesi, tra cui quella della Cerutti. Ora va trovata una soluzione concreta per i lavoratori, non soltanto un tampone con un rinvio del problema”.

La foto dello stabilimento è tratta da La Stampa