Pallacanestro Serie A2: premiato il direttore generale del Derthona Ferencz Bartocci

Tortona – Importante riconoscimento in casa Bertram Derthona: il General Manager Ferencz Bartocci ha infatti vinto il Premio Pierfrancesco Betti, istituito dalla Lega Nazionale Pallacanestro per ricordare la figura del dirigente prematuramente scomparso nel dicembre 2017. Il premio Betti è assegnato ai dirigenti finalisti della Coppa Italia LNP Old Wild West tramite votazione delle squadre partecipanti alla manifestazione. Ferencz Bartocci sarà premiato a Cervia prima del quarto di finale tra Bertram Derthona e Kleb Basket Ferrara.

“Grazie ai colleghi che mi hanno concesso l’onore di ricevere questo premio – il commento di Bartocci – che porta il nome di un amico che ci ha lasciati troppo presto. Con Pierfrancesco ci siamo visti l’ultima volta a fine agosto 2017, per un’amichevole, e conservo con grande nostalgia la foto di quella occasione. Voglio ringraziare la società Derthona Basket, tutti i collaboratori, lo staff tecnico della prima squadra, gli atleti, i sanitari e il nostro mondo del settore giovanile per il supporto quotidiano: il Premio è di tutti perché siamo una squadra. E lo condivido con i colleghi della LNP perché solo con la forza del movimento, soprattutto in questo periodo difficile, siamo riusciti insieme alle nostre società, lavorando a testa bassa, a fare sì che la nostra amata palla a spicchi continui a volare verso i canestri di tutta Italia. Grazie di cuore alla mia famiglia e in particolare a mio padre che potrà brindare insieme a Pier ovunque si trovino”.