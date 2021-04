Revocato dalla Provincia di Alessandria l’appalto per i lavori di recupero della Benedicta

Bosio – Sembrava essere tutto pronto per quanto riguarda il cantiere del secondo lotto del Centro di documentazione della Benedicta, a Capanne di Marcarolo, a Bosio. I lavori erano stati assegnati all’impresa Manutenzioni srl, di Molfetta, dopo anni di difficoltà e contestazioni sul costo totale dell’opera (1,5 milioni di euro) e sulla sua utilità futura. L’appalto, 456.000 euro, era stato vinto dall’impresa pugliese nel novembre 2019 ma l’emergenza Covid aveva fatto rinviare la consegna dei lavori, che in realtà non è mai avvenuta. E la Provincia ora ha revocato l’aggiudicazione. L’impresa, secondo Palazzo Ghilini, non ha mai firmato il contratto. L’anno scorso, a giugno, aveva sostenuto che il titolare aveva problemi di salute e aveva sollevato dubbi sul valore di stima della casa cantoniera di Ponti, 250.000 euro, che la Provincia intende cedere alla ditta a parziale copertura delle spese per i lavori della Benedicta.