Serie C: la stagione regolare terminerà il 2 maggio anziché il 25 aprile

Alessandria – Il campionato di Serie C andrà avanti fino al 2 maggio. Troppi, infatti, i recuperi ancora da disputare. L’ufficialità è arrivata stamane in seguito alla riunione del Consiglio Direttivo della Lega Pro. Ad essere posticipate sono state la 36°, 37° e 38° giornata del campionato 2020-2021. La 36° giornata si disputerà il 18 aprile anziché 14, la 37° giornata si disputerà il 25 aprile anziché il 18 e la 38° giornata di disputerà il 2 maggio anziché il 25 aprile.

Per quanto concerne l’Alessandria, i Grigi domenica 18 aprile ospiteranno la Pergolettese, il 25 il big match, fuori casa, contro la capolista Como mentre l’ultima in casa contro la Pro Patria sarà il 2 maggio.