Calcio Femminile: l’Alessandria ha ingaggiato la punta Bagnasco e la centrocampista Lepre

Alessandria – Due nuovi arrivi in casa Alessandria Calcio Femminile. Stamane hanno firmato per il club piemontese Giada Bagnasco, punta classe ’98 di Mombaruzzo, e Lucia Lepre, centrocampista classe ’94 di Asti. Le due calciatrici hanno firmato un contratto sino al termine di questa stagione.

L’Alessandria, nel prossimo impegno di Serie C Girone A in programma l’11 aprile, sfiderà fuori casa la compagine della provincia di Varese delle Azalee.

Le piemontesi sono all’ultimo posto in classifica, reduci dalla sconfitta interna contro Genoa Women.

Foto tratta dal sito dell’ Acf Alessandria.