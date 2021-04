Ciclismo: la Overall Tre Colli di Novi domani in Lombardia per il 32° memorial “Vincenzo Mantovani”

Novi Ligure – Ci sarà anche la Overall Tre Colli di Novi Ligure in provincia di Mantova che si prepara ad accogliere un ormai storico appuntamento ciclistico. A Castel d’Ario, nel giorno che precede la Pasqua, si terrà la 32° edizione del Memorial intitolato a Vincenzo Mantovani, ex professionista prematuramente scomparso e ricordato soprattutto per l’argento olimpico su pista conquistato ai Giochi di Tokyo del 1964 nell’inseguimento a squadre. Un circuito completamento piatto ma con una distanza complessiva di 174 chilometri.

La squadra novese si presenterà con una squadra composta da Baldi, Coloberti, Cibrario, Bertrand, Acevedo, Torres, Alberti. Ritrovo ciclisti alle 10:30, partenza alle 13:30.