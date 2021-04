Covid: la gente non ne può più, posti di blocco a Modena e Bari

Ristoratori e altri commercianti non ce la fanno più, e quando si è esasperati si prendono delle decisioni forti. Oggi (1° aprile 2021) abbiamo assistito a due blocchi stradali in due parti molto lontane dell’Italia. Il primo blocco a Cantagallo, alla congiunzione strategica fra A1 ed A22, con un presidio numeroso (video di testa col fotogramma che inquadra Giovanni Favia, ex grillino ed ex consigliere regionale per il M5S in Emilia Romagna). Il secondo blocco nel sud, sulla tangenziale di Bari. “Chiudere tutto e tutti” (video sotto). Eppure il governo minaccia di chiudere tutto e tutti per un altro mese. Possibile che Speranza, uomo di Massimo D’Alema, nonché responsabile di questo colossale fallimento, sia ancora al suo posto? Forse è così in quanto è superprotetto dal potente D’Alema.