Da Torino Tricolore: 100 uova di Pasqua per i bambini meno fortunati

I volontari di Torino Tricolore hanno organizzato, per domani, sabato 3 aprile, dalle ore 16:00 alle ore 17:30, una distribuzione solidale di uova di Pasqua per i bambini delle famiglie torinesi in difficoltà. La consegna avverrà presso lo storico circolo sovranista Asso di Bastoni situato in via Benvenuto Cellini 22/A a Torino.

“È un piccolo gesto – dice Matteo Rossino, portavoce del movimento -, ma in questo periodo di ristrettezze e, soprattutto, di restrizioni scellerate, anche un semplice uovo di Pasqua può essere un aiuto alle famiglie torinesi che hanno perso tutto. Abbiamo raccolto più di cento uova, nonostante le pesanti restrizioni e la zona rossa che hanno reso davvero arduo questo compito, ma il sorriso dei bambini ci ripagherà dell’impegno e dei sacrifici. Ovviamente questa distribuzione Pasquale – ha spiegato Rossino – sarà possibile grazie alla generosità di tanti cittadini torinesi che nelle scorse settimane hanno deciso di aderire alla nostra iniziativa che culminerà con la consegna di domani pomeriggio. Ora – ha concluso Rossino – non è il momento di fare polemiche, ma la fila alle nostre distribuzione è sempre in aumento e anche questa volta siamo convinti che la partecipazione sarà elevata, il che è preoccupante e ci spinge a moltiplicare i nostri sforzi per far sì che nessuno sia lasciato indietro”.