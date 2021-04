Grigi: domani al “Mocca” arriva la Juventus Under 23, caccia alla quarta vittoria di fila

Alessandria – La netta vittoria contro la Lucchese di domenica scorsa ha consegnato all’Alessandria il secondo posto in classifica nel Girone A della Serie C alla luce anche della inaspettata sconfitta della Pro Vercelli con il fanalino di coda Livorno. Ora la capolista Como dista solo tre punti, a quattro giornate dal termine e con il big match tra lariani e piemontesi in programma il 25 aprile al “Sinigaglia”.

Intanto domani i Grigi dovranno vedersela al “Moccagatta” con la Juventus Under 23, compagine che stanzia nelle parti centrali della classifica, attualmente a quota 46 punti e reduce dalla sconfitta esterna in casa della Pro Sesto. “Ma non è il nome che conta, la Juventus è squadra come tutte le altre e noi dovremo essere bravi a sfruttare ogni occasione” ha affermato Mattia Mustacchio, attaccante dell’Alessandria arrivato con il calciomercato invernale. Domani, insomma, una sfida importante per i piemontesi che dovranno cercare di non perdere terreno da una capolista che appare adesso più a portata di mano.

I Grigi, non c’è dubbio, dopo lo scivolone contro il Piacenza hanno ritrovato smalto e gioco, riuscendo a portare in cascina punti importanti in vista di un rush finale di campionato che adesso si fa davvero interessante per la squadra e tutto il popolo grigio.

Con la Juventus Under 23, dopo le vittorie con Renate, Pro Vercelli e Lucchese, l’Alessandria dovrà cercare la continuità e gli elementi per fare bene di sono tutti. La prova fornita con la Lucchese, per intensità, gioco, occasioni da gol create, livello tecnico mostrato, autostima, dà garanzie. Partendo pure da una situazione di svantaggio iniziale.

È un’altra Alessandria, insomma, diversa da quella della prima parte dell’era Longo con vittorie faticate e prestazioni non brillanti. Adesso pare esserci maggior consapevolezza e domani la truppa mandrogna, alle 20:30 al “Mocca”, potrà dimostrarlo. Con la Juve Under 23, ci sono, infatti, nel mirino le quattro vittorie di fila che ribadirebbero con forza la candidatura dei Grigi alla vittoria finale, in attesa dello scontro diretto con il Como, avanti tre punti in classifica ma con una partita da recuperare, contro l’Olbia.