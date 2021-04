Il 15 aprile Cirio e Riboldi presenteranno a Torino il dossier “Casale Capitale del Freddo” al commissario Figliuolo

Casale Monferrato – Alberto Cirio è convinto delle potenzialità che ha Casale come Capitale del Freddo tanto che il 15 aprile il Presidente della Regione Piemonte accoglierà a Torino il commissario Francesco Paolo Figliuolo per presentargli un dossier apposito. A Torino Cirio ha invitato anche il sindaco Federico Riboldi “che potrà parlargliene in prima persona e sicuramente in maniera più convincente” ha sottolineato Cirio.

Alla fine dell’anno scorso Riboldi aveva presentato il progetto “Casale Capitale del Freddo” inviando la candidatura della città come polo di distribuzione dei vaccini. La sinergia di due ditte di Occimiano, Cold Car e U5, aveva portato a un progetto per il trasporto del vaccino Pfizer. A un frigo a pozzetto creato dall’azienda U5 di Mario Bellone, capace di arrivare a una temperatura di -80 gradi come richiesto per la conservazione delle dosi, si aggiungeva il trasporto con celle frigorifere costruite dalla Cold Car di Giovanni Rosso. I furgoni, già adatti ai gelati, mantengono una temperatura di -33 gradi.